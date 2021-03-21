وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة و"الصحة العالمية" تباشران التطعيم بلقاح فايزر واسترازينكا وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والدفاع المدني يؤكدان على تطبيق شروط السلامة للمنشآت والحرف وكالة الرأي الفلسطينية عيد الأم للأسيرات وأمهات الأسرى .. حكاية من نوع آخر وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرم "شاعر القرار 194" وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يُخَرِّج دورة تعزيز الأداء المؤسسي لكوادر الأندية وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يرعى بطولة لذوي الإعاقة في ذكرى استشهاد "الياسين" وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" يزور شخصيات اعتبارية بمحافظة رفح ويتفقد مسجد العودة وكالة الرأي الفلسطينية " السياحة " تتفقد عشرات صالات الافراح للتشديد على اجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين
أخبار » انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

21 آذار / مارس 2021 01:48

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة
خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

غزة- الرأي

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة، بالتعاون من مركز شؤون المرأة ضمن مشروع حماية وإحترام حقوق النساء والفتيات وذوات الاعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي .


وأوضحت المنسقة وسام المدهون من خدمات الطفولة خلال الافتتاح، ان المحاضرات تشمل الحديث عن الزواج المبكر وسلبياته بالاضافة إلى التعرف على مفهوم الجندر ومكوناته.


وأشارت، إلى أن الجمعية تعمل وفق الخطة المعدة لتطوير وتثقيف النساء خلال عام 2021م، من خلال عدة دورات ومحاضرات متنوعة.
وأعربت المدهون، عن شكرها لمركز شؤون المرأة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في دعم وتطوير المرأة الفلسطينية.

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة 162120328_4258720394138652_8073076583530571823_n (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟