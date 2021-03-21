خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

غزة- الرأي

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة، بالتعاون من مركز شؤون المرأة ضمن مشروع حماية وإحترام حقوق النساء والفتيات وذوات الاعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي .



وأوضحت المنسقة وسام المدهون من خدمات الطفولة خلال الافتتاح، ان المحاضرات تشمل الحديث عن الزواج المبكر وسلبياته بالاضافة إلى التعرف على مفهوم الجندر ومكوناته.



وأشارت، إلى أن الجمعية تعمل وفق الخطة المعدة لتطوير وتثقيف النساء خلال عام 2021م، من خلال عدة دورات ومحاضرات متنوعة.

وأعربت المدهون، عن شكرها لمركز شؤون المرأة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في دعم وتطوير المرأة الفلسطينية.