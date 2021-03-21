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الصحة بغزة: دخلنا موجة ثانية لتفشي فيروس "كورونا"

21 آذار / مارس 2021 04:01

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه تم الدخول في موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا"، تزامناً مع تصاعد في تسجيل الإصابات خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة: "إن حجر الزاوية في تثبيط ارتفاع إصابات كورونا هو الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وإن كان هناك تدارك لموقف زيادة أعداد الإصابات فهو تكاتف الجميع".

وأضافت "وصلنا في الأيام الثلاثة الماضية إلى مراحل تنذر بخطر شديد وما هو متوقع لقادم الأيام إذا لم يتم تدارك الأمر".

وتابعت "إذا لم يكن هناك التزاماً وتضافراً للجهود سنضطر آسفين للخروج بتوصيات للعودة إلى إجراءات التشديد من محدودية الحركة والإغلاقات تواليا حسب متطلبات المرحلة".

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