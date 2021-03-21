إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13,310، وعدد الوفيات إلى 381.

وأوضحت السفارة في دولة قطر اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة جديدة في السفارة، ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، حيث تم تعقيم السفارة.

وأشارت إلى أن طاقم السفارة خضع للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في قطر، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية هناك إلى 1368 إصابة.

بدوره، أعلنت السفارة لدى باكستان تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 10، مبينة أنها تتابع أوضاع الطلبة وتقف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية.