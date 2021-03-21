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الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ

21 آذار / مارس 2021 08:14

جانب من ورشة وزارة الأوقاف
جانب من ورشة وزارة الأوقاف

عقدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل لمناقشة خطة شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وحضر تلك الورشة اليوم الأحد، مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. يوسف فرحات بمشاركة مدراء الدوائر ورؤساء أقسام الوعظ بالمديريات وطاقم العاملين بالإدارة.

واستعرض رؤساء الأقسام جهودهم في ترتيب الاحتياجات الفنية والإدارية لإنجاح خطة شهر رمضان المبارك، والمحاور الرئيسية ومناقشتها والاتفاق على مساحات التخصص في تطبيقها.

وخلال كلمته، ثمن "فرحات" كافة الجهود المبذولة من قبل الطواقم العاملة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة، منوهاً الى حرص إدارته واجتهادهم للتحضير لخطة رمضان.

وبين أن الخطة المذكورة لها أهمية علمية ودعوية في نفوس الناس، مشدداً على ضرورة بث جهد دعوي منظم عبر المحافظات، وتوحيد النشاط الدعوي والاجتهاد في التطبيق للأنشطة الدعوية والبرامج المصاحبة لها.

يُذكر أن الورشة شهدت تفاعلاً متميزاً من المشاركين في تطوير أفكار ووسائل تطبيق الخطة، إلى جانب تكريم الموظف حبيب الوحيدي لتقاعده الحكومي ود. أحمد الزاملي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه.

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