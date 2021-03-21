مؤتمر دولي حول التحقيقات بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

تنطلق غداً الاثنين، أعمال مؤتمر دولي يحمل عنوان "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً".

ويشرف على تنظيم المؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومي 22 و23 آذار الجاري، ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما سيناقش الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.

ويتضمن المؤتمر كلمات لكل من وزير الخارجية رياض المالكي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.

ويتحدث في المؤتمر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، وعصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العرب المختصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.