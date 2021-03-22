وكالة الرأي الفلسطينية برنامج جديد لتحسين كفاءة آلات الطباعة المجسمة وكالة الرأي الفلسطينية تكررت مع شقيقتها.. وفاة شابة بعد عملية ولادة قيصرية بـ3 أسابيع وكالة الرأي الفلسطينية عضة جرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا و"إبشتاين بار" وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أسرع فى إنقاص الوزن.. زيت جوز الهند أم السمن؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 فيتامينات أساسية للنساء فوق سن الأربعين وكالة الرأي الفلسطينية 17 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك..اكتشاف سمكة قرش قديمة ذات أجنحة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة لعدة أيام وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك يدرس إطلاق نسخة من إنستجرام للأطفال أقل من 13 عاما
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة ومغبرة اليوم وغدًا

22 آذار / مارس 2021 08:19

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما ومغبرا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم دافئاً في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائما ومغبرا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت دائرة الأرصاد أن يكون الجو، الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟