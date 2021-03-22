الطقس: أجواء غائمة ومغبرة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما ومغبرا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم دافئاً في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائما ومغبرا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت دائرة الأرصاد أن يكون الجو، الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.