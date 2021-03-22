الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس عرف منهم: أمير الباسطي، ومحمود الشاويش، ومصطفى أبو غزالة، ومجد شريفة، وأمين دويك، وخالد ملحس، ومحمد أبو فرحة، وعبد الله الحرباوي، ومحمد باسم حجازي.

وذكر المكتب، أن القوات اعتقلت الفتى علي عز الدين أبو ماريا (١٦ عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب أحمد وائل الطل من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، كما تم اعتقال الشاب بلال كفاية من مخيم الأمعري جنوب رام الله.