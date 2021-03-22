وكالة الرأي الفلسطينية باريس يصارع برشلونة على صفقة مجانية كبرى وكالة الرأي الفلسطينية بيرلو "سعيد" بمواصلة العمل مع رونالدو الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية برنامج جديد لتحسين كفاءة آلات الطباعة المجسمة وكالة الرأي الفلسطينية تكررت مع شقيقتها.. وفاة شابة بعد عملية ولادة قيصرية بـ3 أسابيع وكالة الرأي الفلسطينية عضة جرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا و"إبشتاين بار" وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أسرع فى إنقاص الوزن.. زيت جوز الهند أم السمن؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 فيتامينات أساسية للنساء فوق سن الأربعين وكالة الرأي الفلسطينية 17 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك..اكتشاف سمكة قرش قديمة ذات أجنحة
أخبار » عجائب وطرائف

عضة جرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير

22 آذار / مارس 2021 08:51

عضة جرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير
عضة جرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ان جرذا من نوع "هامستر" يُدعى ستالين أنقد صاحبته أندريا لانغ البالغة من العمر 43 عامًا بعض إبهامها أثناء تنظيفها قفصه.

وفي التفاصيل التي أوضحتها الصحيفة؛ فقد تورم الإصبع وبدأ القيح يتدفق من الجرح، ما اضطر المرأة الى الذهاب للطبيب الذي وصف لها مضادا حيويا، لكنها لاحظت بعد ذلك كدمات على يديها فقررت معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالعضة. وفي نهاية الأمر تم نقل المرأة للستشفى وبعد الفحوصات اكتشفوا أن لديها مستوى عاليا وخطيرا من تخثر البروتين بدمها؛ وهذه الحالة تحدث بسبب حالة طبية نادرة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وحسب الصحيفة، فقد قالت لانغ "أنا ممتنة جدًا للجرذ لأنه عضني. لو لم يفعل ذلك لما عرفت أبدًا أنني مصابة بمرض الدم الخطير". مضيفة انها سمت الجرذ الذي يدعى "هامستر" بالـ"دكتور" وانها لا تلمسه إلا بالقفازات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟