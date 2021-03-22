غزة: 6 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد بعد إجراء 2576 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 156 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 59330 إصابة بينها 3100 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55642 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 588 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 116 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 68.