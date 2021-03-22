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و1378 حالة تعافٍ

25 وفاة و1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

22 آذار / مارس 2021 02:09

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 25 حالة وفاة، و1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1378 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة على النحو التالي: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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