الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة.
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22 آذار / مارس 2021 03:28
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة.
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