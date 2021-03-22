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مصادر: 280 موظف بالسلطة تلقوا لقاح كورونا على حواجز الاحتلال

22 آذار / مارس 2021 04:45

موظفي سلطة تلقوا لقاحات كورونا على حواجز الاحتلال
موظفي سلطة تلقوا لقاحات كورونا على حواجز الاحتلال

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، تلقي أكثر من 280 موظفا يعملون في مؤسسات السلطة لقاح كورونا على حواجز الاحتلال.

وقالت المصادر، إنه تم تسيير خمسة باصات يوم الخميس، تضم موظفين لدى الإدارة العامة للجمارك والمعابر والحدود والارتباط المدني، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا على حاجز نعلين غرب رام الله.

وأكد موظفون عموميون، ممن تلقوا اللقاح، أنه تم تسيير عدد من الباصات على دفعات لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه ستكون هناك دفعات إضافية خلال الأيام المقبلة.

 وذلك وفقًا لما نشرته "قُدس الإخبارية".

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