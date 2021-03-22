الداخلية تبدأ تكثيف إجراءاتها للحد من كورونا بقطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أنها بدأت منذ ثلاثة أيام بتكثيف إجراءاتها الميدانية للحد من تفشي فيروس كورونا بقطاع غزة، وتم تشديد الإجراءات الوقائية في كافة المرافق والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنها عملت في الفترات السابقة وفق آلية ناجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا بالقطاع.

وشددت على أنها لا تستطيع أن تسير بوتيرة واحدة في الإجراءات وأن يُعتمد على التشديد والتخفيف حتى يستطيع المواطنون أن يتدبروا أمورهم ما بين متطلبات الحياة العامة وما بين الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة.

وأكدت وزارة الداخلية متابعتها المستمرة تطورات الحالة الوبائية، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة هناك تصاعد في المنحنى الوبائي وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر.