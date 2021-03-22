عوض يتفقد الاختبارات الإلكترونية لوظيفة "ضباط اختصاص"

غزة – الرأي:

عقدت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الإثنين، الاختبارات الإلكترونية لمسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك بمقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

وحضر رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، جانباً من سير الاختبارات، برفقة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، وعميد الكلية الجامعية د. رفعت رستم، إلى جانب المراقب العام لوزارة الداخلية اللواء ماهر بنات، ومدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ونائب القائد العام لقوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، والعميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

كما أجرى عدد من أعضاء لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي، زيارة تفقدية لعقد الاختبارات.

بدوره، قال العميد بهجت أبو سلطان، إن 1247 متسابقاً تقدموا للاختبارات الإلكترونية، موزعين على عشرة اختصاصات مختلفة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتشمل: الاتصالات والتحكم، والهندسة المعمارية، والمدنية، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، والاحصاء، والهندسة الميكانيكية والصناعية، والكيمياء، وفنيي مصاعد وأمن وسلامة.

وأوضح "أبو سلطان"، في تصريح صحفي، أنه سيتم اختيار 35 متسابقاً من إجمالي المتقدمين، والذين يحصلون على أعلى الدرجات في التخصصات المذكورة؛ للعرض على لجنة مختصة لإجراء المقابلات الشخصية، والتي سيتم الاعلان عن عقدها في وقت لاحق.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص كشف انتظار لبقية المتسابقين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح؛ لحين توفر شواغر أخرى، وفق حاجة الوزارة من الكوادر البشرية.

يُذكر أن هيئة التنظيم والإدارة، أعلنت في 22 شباط/ فبراير الماضي، عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.