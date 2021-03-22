وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تبدأ تكثيف إجراءاتها للحد من كورونا بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يدعون لاقتحام "جبل العرمة" بنابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مصادر: 280 موظف بالسلطة تلقوا لقاح كورونا على حواجز الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل بغزة..15 عاماً من الجهود والمشاريع لتعزيز القانون والوصول للعدالة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح.. تحديات جديدة في ظل محدودية الموارد والإمكانيات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة الشيخ أحمد ياسين تنظم حفلًا لإحياء ذكراه وكالة الرأي الفلسطينية 25 وفاة و1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غرة تعزز تعاونها مع هيئة شؤون العشائر
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تفتتح وحدة معايشة للنزلاء وذويهم بخانيونس

22 آذار / مارس 2021 07:27

179fe798-e926-4e17-9f89-47afa500413f
179fe798-e926-4e17-9f89-47afa500413f

غزة – الرأي:

افتتحت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الإثنين، "وحدة معايشة عائلية" مُخصصة للقاءات المعايشة بين النزلاء وذويهم، داخل مركز إصلاح وتأهيل خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحضر الافتتاح كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، والعميد علاء الهندي مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل، والعقيد باسم الفالوجي مدير مركز إصلاح وتأهيل خانيونس.

كما حضر عدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، ومنهم: أ. جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة، وأ. علاء السكافي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير، وأ. إياد العلمي ممثلاً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وأ. غريب السنوار مسؤول منطقة خانيونس بمركز الميزان، وعدد من الشخصيات الحقوقية.

ويأتي إنشاء وتجهيز هذه الوحدة، من أجل تمكين النزلاء المُصنفين "خطرين" الذين لا تسمح طبيعة قضاياهم بمنحهم إجازات منزلية، من التقاء عوائلهم في أجواء أُسرية للتخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة البعد عن ذويهم.

بدوره، أكد اللواء أبو نعيم أن إنشاء وحدة المعايشة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية ومراكز الإصلاح والتأهيل على الاهتمام بالنزلاء، وضمان توفير كافة حقوقهم الشرعية والقانونية أثناء قضاء فترة محكومياتهم.

وثمّن اللواء أبو نعيم دور مؤسسات حقوق الإنسان، وتعاونها الدائم مع الوزارة، لاسيما في الاعتناء بفئة النزلاء وتوفير احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمستوى النزلاء، وتأهيلهم في كافة المجالات، من حرف وصناعات تجعل منهم عوامل بناء المجتمع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وبعد خروجهم منها.

من جانبه، أكد العميد علاء الهندي أن مديرية الإصلاح والتأهيل قطعت شوطاً مهماً على صعيد البرامج الخاصة بالنزلاء، والتي تهدف لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وسلوكياً ومهنياً، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف "الهندي" أن افتتاح وحدة المعايشة يأتي في سياق توجيهات قيادة وزارة الداخلية بخصوص تلك البرامج، سعياً لتمكين النزيل من الالتقاء بأسرته وذويه، مشيراً إلى أن المديرية ستستمر في برامجها التأهيلية للنزلاء في جميع الجوانب ذات العلاقة.

bdcd1003-b9cc-4ca0-8392-e5203aebc10a 165dc766-60ca-48eb-a3ab-1ad73c83f6c0 c96777ae-806a-4e4e-8a7c-c4ed9db6bfc4 8b8442d1-a33c-40e6-868d-bc718bfcdeb9 11c472d8-3c1b-4da6-b934-9e37e587ee01 de28c06e-7cf9-4b4f-b2a2-b632a3919cca 179fe798-e926-4e17-9f89-47afa500413f
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟