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109 وفيات و9269 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

22 آذار / مارس 2021 08:46

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 5985 وفاة والإصابات إلى 544،724 إصابة.

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