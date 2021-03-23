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أجواء خماسينية اليوم ومنخفض جوي غداً

23 آذار / مارس 2021 08:26

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، خماسينياً غائماً وجافاً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً في المناطق الجبلية وحارًا جداً في بقية المناطق.

وأضافت أنه خلال ساعات المساء يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع ليلا سقوط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وغداً الأربعاء تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الخميس غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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