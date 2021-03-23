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إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

23 آذار / مارس 2021 08:34

نابلس- الرأي:

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس واستهداف المعتصمين هناك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الاولى، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اصابة عدد منهم.

وأضافت أن عدداً من المواطنين اعتصموا فوق جبل العرمة بعد دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين، مؤكداً ان المواجهات ما زالت مستمرة.

يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثرياً وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.

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