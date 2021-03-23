لمن يعاني من تقشر جلد الأصابع .. اليك هذه النصية الطبية!

إذا كان الجلد الموجود على أطراف أصابعك يتقشر، فمن المحتمل ألّا يكون ذلك مدعاة للقلق، حيث غالبًا ما يحدث ذلك نتيجة مهيجات بيئية أو عوامل أخرى يمكن السيطرة عليها.

ولكن في بعض الحالات يمكن أن ينتج تقشر جلد الأصابع عن حالة كامنة، فإذا كانت أطراف أصابعك لا تستجيب للعلاج المنزلي وساءت الأعراض فاستشيري طبيبك لمساعدتك في تحديد سبب تقشر جلد الأصابع وللتوصية بعلاج مناسب.



أسباب تقشر جلد الأصابع

أسباب بيئية

العوامل البيئية هو قوى خارجية قد تستطيع أو لا تستطيع السيطرة عليها، فمثلًا على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير الطقس، إلّا أنه يمكنك التحكم في مقدار تعريض نفسك للعوامل الجوية.

جلد جاف

في كثير من الأحيان، الجلد الجاف هو سبب تقشر جلد الأصابع، وعادة ما تكون هذه الحالة أكثر انتشارًا خلال أشهر الشتاء، وقد يكون البعض أكثر عرضة لجفاف الجلد خاصة من يستحمون في ماء ساخن، كما قد تسبب أحيانًا المكونات القاسية في الصابون أو مواد التجميل الأخرى الجفاف.

كثرة غسل اليدين

قد يؤدي الإفراط في غسل اليدين إلى تقشر جلد الأصابع، كما يمكن أن يؤدي غسل اليدين بالصابون بشكل متكرر إلى تآكل حاجز الدهون الموجود على سطح الجلد، ويمكن أن يتسبب ذلك في امتصاص الصابون إلى طبقات الجلد الأكثر حساسية، مما يؤدي إلى التهيج والتقشر.

مص الأصابع

قد يكون مص الأصبع سببا لجفاف وتقشر جلد الأصابع خاصة عند الأطفال، حيث أنها عادة لديهم ويتخلصون منها مع مرور الوقت بشكل طبيعي، ولكن إذا كان طفلك يمص أصابعه إلى الحد الذي يسبب تشقق أو تقشير في الجلد، فتحدثي إلى طبيب الأطفال لمساعدتك في علاج ذلك.

حروق الشمس

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى الإصابة بحروق الشمس، والتي يمكن أن تسبب أيضًا تقشر في جلد الأصابع، ويمكن أن تكون حروق الشمس مزعجة للغاية وقد تستغرق بضعة أيام للتعافي منها.

رد فعل على الحر أو البرد

المناخات الجافة ودرجات الحرارة الشتوية يمكن أن تتسبب في جفاف الجلد وتشققه وتقشيره، ويمكن منع ذلك عن طريق استخدام مرطب لطيف للبشرة، ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء، تجنب الحمامات الساخنة.

استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية

قد تسبب بعض المواد الكيميائية المضافة إلى المرطبات والصابون والشامبو ومنتجات التجميل الأخرى تهيجًا يؤدي إلى تقشر جلد الأصابع، وتشمل هذه المهيجات العطور، المراهم المضادة للبكتيريا، المواد الحافظة، وأفضل حل لتجنب هذه المواد الكيميائية هو البحث عن المنتجات التي يتم تسويقها للبشرة الحساسة.

متى يجب رؤية الطبيب؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل أطراف أصابعك تتقشر، وفي الحقيقة يمكن علاج الأعراض الخفيفة بشكل أفضل مع الوقت ومن خلال العلاجات المنزلية والكريمات والمرطبات التي تصرف بدون وصفة طبية.

ولكن لا تترددي في مراجعة الطبيب في حال كنت تعانين من أعراض شديدة مثل الألم أو صعوبة التنفس، حيث قد تكون لديك مشكلة طبية خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، كما أنه يجب عليك مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن تقشر جلد الأصابع لديك في غضون أسبوع، وذلك للمساعدة في تحديد سبب الأعراض ووضع خطة علاج مناسبة.