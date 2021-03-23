مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة!

يعد الكركديه من المشروبات اللذيذة التي يمكن تناولها باردة أو ساخنة. كما أنّه غني بالعديد من الفوائد للصحة.
ومن أبرز هذه الفوائد:
1- يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
2- يساهم فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3- يساعد في إنقاص الوزن.
4- يدعم الصحة ويطيل العمر .
5- يحتوى على العديد من المركبات والمعادن منها الفلافونيدات الغنية والبوليفينوليك. ما يجعله أحد مضادات الأكسدة. والتي تساعد على التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.
6- يحمي من ارتفاع ضغط الدم.
7- يساعد على مقاومة جفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.