وكالة الرأي الفلسطينية طريد ليفربول يتصدر قائمة المرشحين لخلافة أغويرو! وكالة الرأي الفلسطينية قبضوا عليه بتهمة قتل شخص واحد فاعترف بقتل 16! وكالة الرأي الفلسطينية سيدة يتساقط جلدها حين تستخدم معجون الاسنان: حالة نادرة تم رصدها وكالة الرأي الفلسطينية حالة عدم استقرار لأسعار الدولار أمام الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل والقدس وكالة الرأي الفلسطينية مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة! وكالة الرأي الفلسطينية لمن يعاني من تقشر جلد الأصابع .. اليك هذه النصية الطبية! وكالة الرأي الفلسطينية أعراض جديدة لكورونا على الغدّة الدرقية! وكالة الرأي الفلسطينية ماهو الاكتشاف الجديد الذي قد يساعد على الزراعة بالفضاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون كاميرات ذكية ترصد المصابين بكورونا
أخبار » الأسرة و المجتمع

مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة!

23 آذار / مارس 2021 08:51

مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة!
مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة!

يعد الكركديه من المشروبات اللذيذة التي يمكن تناولها باردة أو ساخنة. كما أنّه غني بالعديد من الفوائد للصحة.

ومن أبرز هذه الفوائد:

1- يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

2- يساهم فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- يساعد في إنقاص الوزن.

4- يدعم الصحة ويطيل العمر .

5- يحتوى على العديد من المركبات والمعادن منها الفلافونيدات الغنية والبوليفينوليك. ما يجعله أحد مضادات الأكسدة. والتي تساعد على التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

6- يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

7- يساعد على مقاومة جفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟