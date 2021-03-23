مشروب سحري يحرق الدهون بسرعة خارقة!

يعد الكركديه من المشروبات اللذيذة التي يمكن تناولها باردة أو ساخنة. كما أنّه غني بالعديد من الفوائد للصحة.

ومن أبرز هذه الفوائد:

1- يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

2- يساهم فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- يساعد في إنقاص الوزن.

4- يدعم الصحة ويطيل العمر .

5- يحتوى على العديد من المركبات والمعادن منها الفلافونيدات الغنية والبوليفينوليك. ما يجعله أحد مضادات الأكسدة. والتي تساعد على التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

6- يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

7- يساعد على مقاومة جفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.