حالة عدم استقرار لأسعار الدولار أمام الشيكل

رام الله - الرأي:

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 23/3/2021، التذبذب بين الانخفاض والارتفاع مقابل الشيقل حيث بلغ سعره اليوم 3.30 شيقلاً، بعد ان كان سعره بالأمس 3.28، ليسجل زيادة 0.2.

وتشهد أسعار صرف العملات الاخرى الانخفاض طفيف في ظل ارتفاع وباء كورونا في العالم مجدداً.

وفيما يلي اسعار صرف العملات والدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 23/3/2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل :3.30

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.65

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل: 3.92

سعر صرف الجنية المصرية مقابل الشيقل: 0.20