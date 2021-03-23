سيدة يتساقط جلدها حين تستخدم معجون الاسنان: حالة نادرة تم رصدها

واجهت سيدة أسترالية حالة نادرة وغريبةبسبب نوع من الحساسية الذي تعاني منه، وهي حساسية تجاه معجون الأسنان.

الحالة التي تم رصدها وفقاً لعدد من التقارير الصحافية، فتعاني السيدة من تساقط جلدها وحدوث العديد من الالتهابات في الفم واللسان بسبب معجون الأسنان.

وفقاً لعدد من التقارير الصحافية ومنها تقرير الديلي ميل، فقد تم تشخصيص الأطباء حالة السيدة ديزيريه فان دير بيك هاركر وابنتها أريا البالغة من العمر 6 سنوات من حساسية تجاه الكبريتات والبارابين والمواد الحافظة مثل فينوكسي إيثانول، والتي توجد في معظم معاجين الأسنان وأدوات التنظيف.

معجون الأسنان

من المعروف أن معجون الأسنان الصناعي يتكوّن من مركبات خطيرة تزيد من فرص الإصابة بالسرطان ومنها السكرين وهي مادة صناعية للتحلية، ومركب البروبيلين غليكول الذي يجعل المعجون متماسكًا.

وقالت ديزيريه وهي أم لطفلين من ملبورن إن فمها يتقشر بعد تنظيف أسنانها بالفرشاة، بينما تعاني ابنتها باستمرار من أكزيما حول شفتيها، وأكملت حديثها: "غالبًا ما تتقشر بطانة فمي بعد تنظيف أسناني بالفرشاة".

وتقول ديزيريه أن أدركت أن معجون الأسنان هو سبب حالتها، بعد أن ظهرت أكزيما متكررة في شفتي ابنتها وحول فمها، واعتقدت في البداية أن حالة ابنتها كانت استجابة لشيء ما في نظامها الغذائي، قبل أن توجه أصابع الاتهام إلى معجون الأسنان.

وتقول ديزيريه عن الحساسية التي تعاني منها لدي حساسية من المنتجات التي تحتوي على كبريتات، ولم أكن أدرك أن معجون الأسنان يحتوي عليها.

كيفية اختيار معجون أسنان مناسب

وهنا نصح الكثير بضرورة معرفة كيف يتم اختيار معجون الأسنان الصحي والمناسب لكل نوع من الأسنان، وتتمثل تلك الخطوات في:

استخدام معاجين الأسنان المدون على عبوتها من الخارج رمز (american dental association) واختصار هذه العبارةADA، وهذا رمز جميعة طب الأسنان الأمريكية وتعد تقييمًا للتميز والفاعلية والسلامة، لذا يجب الحرص على أن يكون معجون الأسنان موثقًا.

اختيار معجون الأسنان الذي يوجد على عبوته تاريخ صلاحية يتم توثيقها من قِبل جمعية طب الأسنان الأمريكية ومن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، إذ تنتهي صلاحية معظم معاجين الأسنان بعد عامين من تاريخ الصنع.

استخدام معاجين الأسنان التي تُعرف باسم ماركة مشهورة عالميًا، ويجب الابتعاد عن معاجين الأسنان الأخرى ذات المصادر غير المعروفة.