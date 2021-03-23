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12886 شخص تلقو اللقاح

حالة وفاة و 450 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

23 آذار / مارس 2021 10:03

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2659 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 106 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 59780 إصابة بينها 3443 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55748 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 589 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 141 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 75.

وأضافت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 72000 جرعة، فيما بلغ إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 12886 شخص.

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