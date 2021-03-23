رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

غزة- الرأي

أعلنت رابطة علماء فلسطين عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح فيها، وذلك بعد سلسلة اجتماعات نظمتها دائرة الإصلاح مع رؤساء لجان الإصلاح في المناطق بكافة محافظات قطاع غزة.

حيث تم الاتفاق على أن يكون:

د. ماهر الحولي رئيس المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح.

د. علاء الدين العكلوك نائب الرئيس.

د. محمد سالم أمين السر.

منصور أبو حميد مسؤول لجان الإصلاح في محافظة رفح.

طارق الأسطل مسؤول لجان الإصلاح في محافظة خان يونس.

حمد الحسنات مسؤول لجان الإصلاح في المحافظة الوسطى.

صبري أبو طاقية مسؤول لجان الإصلاح في منطقة غرب غزة.

جهاد أبو دية مسؤول لجان الإصلاح في منطقة جنوب غزة.

و هاني اسليم مسؤول لجان الإصلاح في منطقة شرق غزة.

عبد الرحمن تمراز مسؤول لجان الإصلاح في محافظة شمال غزة.

وقال د. ماهر الحولي عقب تشكيل المجلس: " هناك إقبال كبير على مقرات لجان الإصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين، ولذلك قامت الرابطة بالإعلان عن تشكيل هذا المجلس وتنظيم هيكليته وبيان مهام مجلسه وأعضائه، كما تم البدء بإعداد الخطط لكل منطقة المنوي تحقيقها وتنفيذها خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن هناك تعاون قوي ومشترك بين دائرة الإصلاح ودائرة القضاء والتحكيم الشرعي في الرابطة، وأشار أن هناك تنسيق مشترك عالي بين دائرة الإصلاح في الرابطة والمؤسسات الحكومية والشرطية، وهذا من شأنه تخفيف العبء عنهم بفضل من الله وبجهود رجال الإصلاح.

وأشار أنه تم تشكيل المجالس في كل محافظة، ويوجد تنسيق وتعاون عالي وراقي بين دائرة الإصلاح برابطة علماء فلسطين وكافة الوجهاء والأعيان والمخاتير ورجالات الإصلاح وجميع المؤسسات ذات العلاقة من شؤون العشائر والهيئة العليا للعشائر ولجان التواصل الجماهيري وتجمع العائلات وجمعية المخاتير وغيرهم.