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82 مستوطناً يقتحمون الأقصى

23 آذار / مارس 2021 11:47

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، هددت المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.

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