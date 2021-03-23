إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس واستهداف المعتصمين هناك.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الأولى، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

واضافت ان عددا من المواطنين اعتصموا فوق جبل العرمة بعد اقتحامه من قبل المستوطنين، مؤكدا ان المواجهات ما زالت مستمرة.

يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.