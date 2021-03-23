مستشفى النصر يناقش حالة طفل من التهابات مرتبطة بـ"كوفيد 19"

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبي بمستشفى النصر للأطفال خلال محاضرة علمية حالة طفل يعاني من التهاب الأجهزة المتعددة والمرتبطة ب "كوفيد 19 "، حيث تم تحويل الحالة من مستشفى التحرير وهو يعاني من حرارة مرتفعة واستفراغ مع وجود طفح جلدي في كافة أنحاء جسمه وهبوط في ضغط الدم.

وبين أن الطفل مكث لمدة 4 أيام بدأ خلالها خطة العلاج اللازمة واعطاؤه IVIG وكرتيزون، حيث لوحظ تحسن على حالة المريض، وتم وقف كافة العلاجات وعمل خروج للحالة من قسم العناية المركزة.

وألقى المحاضرة الدكتور ابراهيم الصالحي وبإشراف الدكتورة رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة وبحضور المدير الطبي د. اسماعيل ياسين ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز.

وتأتى هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى والنشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.