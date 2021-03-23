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يعاني من التهاب الأجهزة المتعددة

مستشفى النصر يناقش حالة طفل من التهابات مرتبطة بـ"كوفيد 19"

23 آذار / مارس 2021 12:30

مستشفى النصر يناقش حالة طفل من التهابات مرتبطة بـ"كوفيد 19"
مستشفى النصر يناقش حالة طفل من التهابات مرتبطة بـ

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبي بمستشفى النصر للأطفال خلال محاضرة علمية حالة طفل يعاني من التهاب الأجهزة المتعددة والمرتبطة ب "كوفيد 19 "، حيث تم تحويل الحالة من مستشفى التحرير وهو يعاني من حرارة مرتفعة واستفراغ مع وجود طفح جلدي في كافة أنحاء جسمه وهبوط في ضغط الدم.

وبين أن الطفل مكث لمدة 4 أيام بدأ خلالها خطة العلاج اللازمة واعطاؤه IVIG وكرتيزون، حيث لوحظ تحسن على حالة المريض، وتم وقف كافة العلاجات وعمل خروج للحالة من قسم العناية المركزة.

وألقى المحاضرة الدكتور ابراهيم الصالحي وبإشراف الدكتورة رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة وبحضور المدير الطبي د. اسماعيل ياسين ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز.

وتأتى هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى والنشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.

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