معروف: الجهات المختصة قد تتخذ إجراءات سابقة لوقف الارتفاع بإصابات "كورونا"

غزة – الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن الجهات المختصة في القطاع قد تذهب إلى اتخاذ إجراءات سابقة تجاه مصادر ومسببات زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" التي أصبحت معروفة لديها.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،أن مسببات الإصابات ونقل العدوى باتت واضحة للجميع وهي الأسواق، والمواصلات، وبيوت العزاء والأفراح، مؤكدًا أنها سبب في ثلثي الإصابات الجديدة بما نسبته 64% من مجملها.

ولفت إلى أن قطاع غزة أصبح أمام موجة جديدة للفيروس، وأن الجهات الحكومية بدأت منذ أيام متابعة الإجراءات الرقابية المتخذة، وأنها تحتاج لأسبوعين لملامسة أثار هذه الإجراءات إذا ما كان لها أثر بوقف الارتفاع بالإصابات من عدمه، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه في حال عدم وقف منحنى الارتفاع خلال مرحلة التقييم فإن القطاع قد يكون أمام إجراءات سابقة تجاه المسببات المذكورة للإصابات.

ونوه إلى أن توصيات الصحة حتى اللحظة لم تصل إلى حد إجراءات جديدة، وبانتظار نتائج عودة الإجراءات الرقابية على المرافق والمؤسسات.

وسجل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حالة وفاة و 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".