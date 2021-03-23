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20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

23 آذار / مارس 2021 02:15

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2196 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 4، قلقيلية 2، جنين 2، نابلس 3، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 169، الخليل 394، جنين 257، قلقيلية 76، نابلس 287، بيت لحم 114، سلفيت 44، طوباس 31، رام الله والبيرة 197، ضواحي القدس 36، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 450، مدينة القدس 191.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 106، الخليل 504، جنين 115، قلقيلية 84، نابلس 316، بيت لحم 121، سلفيت 50، طوباس 37، رام الله والبيرة 181، ضواحي القدس 49، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 106، مدينة القدس 486.

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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