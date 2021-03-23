الداخلية بغزة تعلن إجراءات جديدة لموجهة موجة "كورونا"

غزة- الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنه في إطار تقييم الحالة الوبائية لمواجهة فيروس "كورونا" ومع ازدياد أعداد الإصابات؛ قررت اتخاذ إجراءات جديدة.

وبينت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 مارس 2021.

وأشار "البزم" إلى أنه سيتم منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه، واقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وأكد القرار تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، وتكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة، داعياً المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.