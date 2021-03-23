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معروف: الإجراءات الحكومية السابقة نجحت في مواجهة "كورونا"

23 آذار / مارس 2021 08:51

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن الإجراءات الحكومية السابقة وتدرجها في مواجهة جائحة "كورونا" أثبتت نجاحها في إدارة الأزمة.

وبين "معروف" في حديثه عبر قناة الأقصى الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجراءات مواجهة "كورونا" واحدة في كافة أنحاء العالم وموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال: "إجراءات مواجهات كورونا في قطاع غزة تأتي ضمن سياسية التدرج وفق مؤشر الحالة الوبائية، وكافة الخيارات مفتوحة لمواجهة تطور الحالة الوبائية".

وأشار إلى أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية اليوم من إجراءات تتناسب مع الحالة الحالية وفق تقدير الموقف من قبل اللجنة العليا لمواجهة الجائحة.

وشدد "معروف" على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة أثبتت رغم قلة الإمكانات نجاحها في التعامل مع ظروف الجائحة على خلاف العديد من الدول.

وأضاف "وفق المؤشرات الحالية ما زلنا في مرحلة مبكرة عن مفهوم الإغلاق التام والحظر الشامل في القطاعات كافة".

ونوه إلى أم الموجة الثانية قد تطول إن لم يساهم المواطن بدوره، وإن لم تتابع الجهات الرقابية الإجراءات على الأرض.

وتابع "التدخل الحكومي جاء مبكرًا هذه المرة، والتحذير بدأ فعليًا قبل أيام، والإجراءات على المستوى الحكومي كانت قبل أسبوع بالتشديد والمتابعة الحثيثة".

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