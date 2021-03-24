الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الجمعة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال الأيام القادمة من: التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.