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الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة بينهم قياديين بحماس

24 آذار / مارس 2021 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 19 مواطنا بينهم قياديين في حركة حماس وأسرى محررون.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الشيخ جمال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.

وأضافت أن القوات اعتقلت من مخيم الجلزون شمال رام الله القيادي في حماس الشيخ باجس نخلة (57 عاما) ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة (31 عاما)، والأسير المحرر إياد محمود صافي "جبينة" (49 عاما) وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك (28 عاما)، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب (20 عاما)، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة (46 عاما) الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور (21 عاما).

وفي بلدة جبع جنوب جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات عرف منهم: إبراهيم بداد ونصري خليلية وفريد بلشة ومحمد القبضاي ومحمد شريم، كما تم اعتقال الشبان محمد أبو معلا وعلام نزال وماجد نزال من بلدة قباطية جنوبا والشاب أحمد عمور من قرية عنزا غربا.

كما تم اعتقال الشاب مروان أبو مهاوش من بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة.

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