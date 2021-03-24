الصحة برام الله: الوضع الوبائي حرج

رام الله - الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، اليوم الأربعاء، إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيرًا، خاصةً وأن هناك 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف الشخرة في تصريح صحفي له، إن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا وصلت ما بين 16-22%، مشيرًا إلى أنها كانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.

وذكر الشخرة أن هناك إقبالاً لافتًا من قبل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مطالبًا من الجمهور الالتزام بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية.