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متاجر روسية تبيع أنواعاً من اللحوم المصنّعة من يرقات الحشرات

24 آذار / مارس 2021 09:48

متاجر روسية تبيع أنواعاً من اللحوم المصنّعة من يرقات الحشرات
متاجر روسية تبيع أنواعاً من اللحوم المصنّعة من يرقات الحشرات

ستظهر العام المقبل في المتاجر الروسية مواد غذائية غريبة عن المشتري الروسي.

وذلك بعد أن تبدأ المتاجر في بيع أنواع من اللحوم والمخبوزات المعمولة من بروتين الحشرات الذي يعد مادة مفيدة جدا لصحة الإنسان.

ويتميز بروتين الحشرات بخصائصه محفزة للحصانة ومقاومة للحساسية.

ومن المعلوم أن سكان تايلاند والصين والهند هم الذين يتناولون أساسا أطباق يرقات الحشرات.

وقال المدير التنفيذي  لمؤسسة Fuel for Growth والعضو في خارطة الطريق FoodNet التابعة للمبادرة التكنولوجية القومية، أندريه زيوزين، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن المشتري الروسي سيتعرّف في غضون عامين على مواد غذائية جديدة. أما الأطباق المطبوخة من يرقات الحشرات فستظهر في قوائم الطعام للمطاعم وستدخل النظام الغذائي للروس بعد بضعة أعوام.

وأعاد أندريه زيوزين إلى الأذهان أن الشركات الروسية تستخدم يرقات الحشرات حاليا لإنتاج الأعلاف للأسماك والحيوانات. لكن بعض الشركات بدأت تخطط لإنتاج  المعكرونة والدقيق والمخبوزات مع إضافة البروتين المصنوع من يرقات بعض الحشرات للطعام الآدمي.

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