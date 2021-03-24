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عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 89

وفاتان و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

24 آذار / مارس 2021 10:40

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2689 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 149 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 60294 إصابة بينها 3806 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55897 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 591 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 153 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 89.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 13733 شخصًا.

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