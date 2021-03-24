وكالة الرأي الفلسطينية "نيابة تنفيذ الاحكام" تتفقد مركز اصلاح وتأهيل الشمال "ابو عبيدة" وكالة الرأي الفلسطينية نيابة رفح و مكافحة المخدرات يؤكدان على ملاحقة "الآفة" أمنياً وقضائياً وتوعوياً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم بطولة فرسان رقعة الشطرنج 4 الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف بدل المياومة غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يُكرم مدير أوقاف رفح لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي "التعليم عن بعد آفاق وتحديات " وكالة الرأي الفلسطينية إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة خلال 15 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اللقاء الحواري العلمي الأول "رسالة المحراب" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم (54) حافظة لكتاب الله بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية 4 أعوام على اغتيال مازن فقها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تعرقل مسيرتنا نحو الانتخابات

24 آذار / مارس 2021 03:50

غزة – الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، وطالت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

ودعت جميع الدول والشعوب الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إلى الوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية التي تستبيح حق شعبنا في ممارسة حياته السياسية.

ونوهت بأن حق الشعب الفلسطيني في حياة سياسية حرة ضمنته جميع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

كما دعت حماس إلى معاقبة كيان الاحتلال وطرده من المحافل والمؤسسات الدولية والأممية كافة، مبينة أنه يكشف عن وجهه البشع مرة أخرى عبر معاداته لقيم الحرية والديمقراطية، وفرض سطوته على إرادة شعب آخر عبر قوة السلاح واختلال موازين القوانين العالمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟