الاتحاد الأوروبي سيشدد عملية تصدير اللقاحات إلى الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

حدث الاتحاد الأوروبي القواعد المرتبطة بإنتاج اللقاحات، وسيكون الاتحاد قادرًا على منع شحنات لقاحات إلى الدول التي بها نسبة المطعمين عالية.



وفي أعقاب ذلك سيتم التشديد على تصدير اللقاحات الى 17 دولة، والتي لم يكن حتى الآن حاجة بالحصول على موافقة لتصدير اللقاح اليها من مناطق الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الدول إسرائيل، النرويج وسويسرا. ومنذ الآن فإن تصدير اللقاح اليها من الاتحاد الأوروبي سيحتاج الى دراسة وموافقة.



ويهدد الاتحاد الأوروبي "بكسر الأدوات"، وسيمنع تصدير اللقاحات لدول أخرى، وسيجري قادة الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس نقاشًا في إطار قمة افتراضية سيتم خلالها اتخاذ قرار يمنح الاتحاد الأوربي القاعدة التشريعية لمنع تصدير وجبات اللقاحات الى دول أخرى وحتى "مصادرتها".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أنها رأت نسخة أولية من القرار، وذكرت أن القرار من الناحية النظرية يمكن تطبيقه أيضًا ضد دول مثل إسرائيل واكرانيا، والتي لديها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الهدف الأساسي للقرار هو بريطانيا.