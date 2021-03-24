وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد عامل طاردته شرطة الاحتلال في يافا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تستقبل وفداً من وزارة التعليم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح وإدارة الأنشطة يجتمعان مع ممثلي أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم دورة "تطبيقات جوجل" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد ورشة عمل حول تعليمات ترخيص المراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرم الشارع معين بسيسو وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابًا من العيسوية المحتلة
أخبار » عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي سيشدد عملية تصدير اللقاحات إلى الاحتلال

24 آذار / مارس 2021 08:26

الداخل المحتل-الرأي:

حدث الاتحاد الأوروبي القواعد المرتبطة بإنتاج اللقاحات، وسيكون الاتحاد قادرًا على منع شحنات لقاحات إلى الدول التي بها نسبة المطعمين عالية.
 
وفي أعقاب ذلك سيتم التشديد على تصدير اللقاحات الى 17 دولة، والتي لم يكن حتى الآن حاجة بالحصول على موافقة لتصدير اللقاح اليها من مناطق الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الدول إسرائيل، النرويج وسويسرا. ومنذ الآن فإن تصدير اللقاح اليها من الاتحاد الأوروبي سيحتاج الى دراسة وموافقة.
 
ويهدد الاتحاد الأوروبي "بكسر الأدوات"، وسيمنع تصدير اللقاحات لدول أخرى، وسيجري قادة الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس نقاشًا في إطار قمة افتراضية سيتم خلالها اتخاذ قرار يمنح الاتحاد الأوربي القاعدة التشريعية لمنع تصدير وجبات اللقاحات الى دول أخرى وحتى "مصادرتها".
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أنها رأت نسخة أولية من القرار، وذكرت أن القرار من الناحية النظرية يمكن تطبيقه أيضًا ضد دول مثل إسرائيل واكرانيا، والتي لديها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الهدف الأساسي للقرار هو بريطانيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟