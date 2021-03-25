انخفاض آخر على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويبقى بارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال الأيام القادمة من شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.