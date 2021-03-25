الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا من الضفة

بيت لحم - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت أكثر من 25 مواطنا تم الإفراج عن معظمهم لاحقا.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا من بلدة بيت كاحل غرب تم الإفراج عنهم جميعا والإبقاء على اعتقال الشاب محمد عزام عصافرة، حيث تمت مداهمة عشرات المنازل واقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة قبل الإفراج عنهم.

وذكر المكتب، أن القوات اعتقلت الشابين حمزة ناصر أبو عجمية (21 عاما) وعبد الله خالد أبو حديد (18 عاما)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسلمت الشاب عدي عدنان شحادة (25 عاما) بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وأفاد بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة تل غرب نابلس، واعتقلت الشاب همام أحمد عصيدة البنا (25 عاما) بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب إبراهيم عرار من مدينة قلقيلية.

وفي بلدة المغير شرق رام الله اعتقلت القوات الشاب رائد عيسى أبو عليا (19 عاما) عقب مداهمة منزله وتفتيشه واستجواب ساكنيه.