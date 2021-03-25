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بعد فرز 92% من الأصوات .. طالع نتائج انتخابات الكنيست

25 آذار / مارس 2021 08:31

القدس المحتلة - الرأي

أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ24 بعد فرز 92% من الأصوات، خسارة القائمة الموحدة المقعد الخامس لصالح حزب ميرتس، الذي ارتفعت مقاعده إلى 6.

وتستمر اليوم الخميس، عملية فرز 450 ألف من المغلفات المضاعفة، وتم الساعة السابعة فرز نحو 45 ألفا، أدت إلى خسارة الموحدة المقعد الخامس لصالح ميرتس.

ويتوقع أن تتسبب أصوات المغلفات المضاعفة بتنقل المقاعد بين الأحزاب الـ13 التي تجاوزت نسبة الحسم، ويراهن نتنياهو، على الحصول على مقعدين إضافيين على الأقل لمعسكره، ليتمكن من تشكيل حكومة يمين فاشي تعتمد على 61 من أعضاء الكنيست، دون أن يكون بحاجة إلى دعم ولو حتى من الخارج للقائمة الموحدة.

وبحسب النتائج المرحلية، حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، "يش عتيد" 18 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "كاحول لافان" 8 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "يمينا" 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، المشتركة 6 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، "تكفا حداشا" 6 مقاعد، "ميرتس" 6 مقاعد والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 59 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ لنتنياهو حصل 56 مقعدا، والموحدة 4 مقاعد.

ومع الإعلان عن النتائج المرحلية للانتخابات التي أظهرت عدم حصول معسكر نتنياهو على أغلبية، شرعت قيادات من الليكود وبتفويض من نتنياهو إجراء اتصالات مع جدعون ساعر بغية أن ينضم حزب "تكفا حدشاه" الذي حصل على 6 مقاعد لحكومة نتنياهو المستقبلية، الأمر الذي رفضه ساعر الذي أنشق عن الليكود بسبب هيمنة نتنياهو على الحزب ومحاكمته بملفات فساد، بحسب موقع "عرب 48".

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