ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورشتي عمل حول المشاركة السياسية للمرأة

غزة- الرأي

نظم ملتقى إعلاميات الجنوب ورشتي عمل توعوية بعنوان " دور الاعلام في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والترشح للانتخابات " بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة بجامعة الأقصى وقسم الاعلام بكلية علوم الاتصال واللغات ــ جامعة غزة.

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة غزة أ. د رياض الخضرى، وعميد كلية الاتصال واللغات د. وسام عامر، ورئيس قسم الاعلام د. حاتم العسولى، وحضر اللقاء من جامعة الأقصى كل من: مدير العلاقات العامة والشؤون الثقافية بالجامعة د. محمد حمدان، ورئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام د. غسان حرب، استهدف اللقاء 100 طالب وطالبة بكليات الاعلام من كلا الجامعتين، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع "اعلاميات من أجل التغيير" الممول من المؤسسة الاوروبية من أجل الديمقراطية EED.



وأشار أ. د ماجد تربان خلال تقديمه اللقاء الى تطور المشاركة السياسية للمرأة في العهد القديم والحديث وتطور المشاركة السياسية بين المساواة المبدئية والمساواة الفعلية، كما تناول المفاهيم والمعتقدات وتأثيرها بين الواقع والتجربة وسقوط التمييز الاجتماعي وفكرة المساواة والمواطنة.



ونوه الى العوائق التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام والوضع السياسي والظروف الحالية وما قدمته المرأة الفلسطينية في المراحل السابقة والحالية وضعف تمثيل المرأة في المشاركة السياسية واتخاذ القرار، والدور المطلوب للوصول الى مشاركة حقيقية للمرأة في صنع القرار، كما تناولت تجارب للنساء على مستوى العالم، وأهمية دور الاعلام في تغطية وتعزيز مشاركتها السياسية والمشاركة في صنع القرار.



وأوضحت المديرة التنفيذية لملتقى اعلاميات الجنوب أ. ليلى المدلل أن هذه الورش استهدفت طلبة وطالبات الجامعات بهدف تعزيز دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية الفلسطينية، ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة، للمساهمة في دعم واسناد النساء في أي انتخابات قادمة وتعزيز دورها السياسي في الأحزاب السياسية الفلسطينية.



وأشارت الى أن الملتقى يهدف من خلال هذه المحاضرات الى تعزيز التعاون بين الجامعات وملتقى اعلاميات الجنوب بالذات طالبات وطلبة كليات الاعلام واشراكهم في الانتخابات القادمة.