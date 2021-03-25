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جرافات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 185

25 آذار / مارس 2021 08:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النقب المحتل - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وذلك للمرة 185 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الصباح الباكر قرية العراقيب وحاصرتها وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الباردة، ووفرت الحراسة للجرافات وسيارات الدفاع الرباعي التي قامت بهدم الخيام ومنازل الصفيح، إذ تأتي عملية الهدم بعد 48 ساعة من انتخابات الكنيست الـ24.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.

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