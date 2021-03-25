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مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم

25 آذار / مارس 2021 09:01

الداخل المحتل- الرأي:

أعطب مستوطنون متطرفون من عصابة "تدفيع الثمن"، إطارات مركبات خصوصية وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل.

وقال شهود عيان اليوم الخميس، إن مجموعة من المتطرفين قامت بالاعتداء على سيارات خصوصية لمواطنين من سكان المدينة وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها "الموت أو الطرد" باللغة العبرية ووسم "نجمة داود" على بعض المركبات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يعتدي فيها متطرفون على مدينة كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة "تدفيع الثمن" بتاريخ 28-7-2019، على إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

كما أقدم متطرفون بتاريخ 2-12-2018 على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 مركبة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.

كما نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48، واستهدفت العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

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