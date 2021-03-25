5 أطعمة تصيبك بالانتفاخ.. أبرزها الأكلات الغنية بالملح والدهون

هل تشعر بالانتفاخ أحيانًا بعد تناول الطعام حتى عندما لا تشبع أو تتناول الكثير من الطعام؟ قد يكون السبب هو أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ أكثر من غيرها، وفقاً لما ذكره موقع "كلفيلاند كلينيك" الأمريكي، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي تجعلك تشعر بالانتفاخ.

أطعمة تجعلك تشعر بالانتفاخ





1- الملح الزائد

عندما تأكل أطعمة غنية بالملح، يحتفظ جسمك بالسوائل التى تتناولها وتشربها ويمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ لكن تقليل الملح قد لا يحل مشكلتك.

معظم الصوديوم يأتى من الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم والأطعمة الجاهزة فإذا قللت من هذه الأشياء ، يجب أن ترى فرقًا مع انتفاخ أقل.

في كثير من الأحيان ، هذه الأطعمة ليس مذاقها مالحًا ، لكنها مليئة بالصوديوم كمادة حافظة تعد البيتزا والسندويشات واللحوم الباردة والشوربات المعلبة ولفائف الخبز والخبز من أكبر الأماكن التي يختبئ فيها الملح.

2. الدهون الكثيرة

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تسبب الانتفاخ فى بعض الأحيان لأنها بطيئة في الهضم، لذا بدلاً من تناول وجبة دهنية مثل الدجاج المقلي أو حلقات البصل، جرب خيارًا قليل الدسم مثل الدجاج المشوي والسلطة.

3. الصودا والمشروبات الغازية

غالبًا ما يتسبب شرب المشروبات الغازية في ابتلاع الهواء الزائد، ما يؤدى إلى الانتفاخ، ويجب أن يذهب هذا الهواء إلى مكان ما، وبمجرد مروره من المعدة إلى الأمعاء، فإنه لا يستطيع الخروج من جسمك مثل التجشؤ".

بدلًا من المشروبات الغازية، زد من استهلاكك للماء لن يؤدى ذلك إلى تخفيف الانتفاخ فحسب، بل أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن إذا كنت تحاول ذلك.

4. شراب الذرة عالي الفركتوز

شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو نوع من المُحليات المشتقة من الذرة المستخدمة في الصودا وبعض مشروبات الفاكهة، وهو أيضًا عنصر مدهش في الأطعمة الأخرى التي لا طعم لها حلو ، مثل بعض أنواع الخبز لهذا السبب من المهم بالنسبة لك قراءة ملصقات الطعام بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الغازات، والانتفاخ وآلام في البطن لبعض الناس هذا لأن جسمك لا يستطيع امتصاصه بالسرعة الكافية.

5. منتجات الألبان

ربما تعلم أنك لا تتحمل اللاكتوز، أو تشك فقط في ذلك لكن إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد تشعر بالانتفاخ بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز مثل الآيس كريم أو الحليب.

اعتمادًا على شدة عدم تحملك ، لن يكون جسمك قادرًا على تكسير اللاكتوز بسهولة، لذلك من المحتمل أن تعاني من غازات وألم في البطن وانتفاخ.

أهم الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ أكثر من غيرها:

-الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط ومحشى الكرنب.

-البقوليات مثل فول الصويا والفول السوداني والعدس والفاصوليا.

-البصل.

-الكربوهيدرات.

يمكن أن تسبب لك الكربوهيدرات الشعور بالشبع المفرط. لكن السبب في ذلك أنه يبلغ متوسط ​​حجم المعدة حجم قبضة يدك فقط على الرغم من قدرتها على التمدد لاستيعاب المزيد من الطعام، إلا أن تناول جزء كبير منها يمكن أن يجعلك بالتأكيد تشعر بالانتفاخ.

عندما تأكل أكثر مما يحتاجه جسمك، فإنه يخزن تلك السعرات الحرارية الزائدة على هيئة جليكوجين يجذب الجليكوجين الماء، لذا فإن أجزاء كبيرة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تجعلك تحتفظ بالسوائل وهذا يعزز الشعور بالانتفاخ.