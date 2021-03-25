ما الذى يسبب ترسبات الأسنان وطرق منع تكون الجير عليها؟

الأسنان بحاجة إلى العناية بانتظام، والبلاك من أكثر المشاكل شيوعا التي تصيب الأسنان، وهو طبقة رقيقة من البكتيريا تتشكل بعد تناول الطعام، وخاصة الأطعمة السكرية، إذا تركت البلاك دون تنظيف ، فيمكن أن تبدأ في التطور إلى الجير الذي يأكل في مينا الأسنان، ويحتوي البلاك على بكتيريا تفرز الحمض بينما يحاول استخدام الطعام الذي أكلته وهذا الحمض يمكن أن يضر مينا الأسنان، وفقا لتقرير لصحيفة time now news .

ما هي لوحة الأسنان؟



هى تلك الطبقة اللاصقة من البكتيريا التي تتكون على الأسنان عندما تختلط البكتيريا في الفم بالأطعمة السكرية أو النشوية، وعندما ننظف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ، نتخلص من البلاك ويمكن أن تؤدي اللويحات غير المراقبة إلى تسوس الأسنان والتهاب اللثة وفقدان الأسنان، فحوصات الأسنان المنتظمة تزيل البلاك وتحمي الأسنان.

الترسبات؟



البكتيريا الموجودة في البلاك هي التي تنتج الأحماض بعد الأكل أو الشرب خاصة المنتجات السكرية والحليب، إذا تُركت هذه الأحماض دون علاج ، فإنها يمكن أن تدمر مينا الأسنان وتسبب تجاويف والتهاب اللثة وهو شكل من أشكال أمراض اللثة، تساعد الطبيعة المتطفلة لهذه البكتيريا على تكوين طبقة البلاك تحت اللثة على جذور الأسنان وتحطيم العظام التي تدعم الأسنان، ويمكن أن تتصلب اللويحات غير المعالجة لتتحول إلى جير صعب الإزالة.

ماذا يمكننا أن نفعل لتجنب تشكل الترسبات؟

اتبع روتينًا مناسبًا لنظافة الفم، نظف بالفرشاة بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخلود إلى الفراش ليلًا.

تأكد من جلسة تنظيف بالفرشاة والخيط بشكل لطيف ولكن ثابت، استخدم الخيط بين الأسنان مرة يوميًا على الأقل لإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا.

اسأل طبيبك عما إذا كان سيصف لك سائلًا مضادًا للبكتيريا لشطف الفم لتقليل البكتيريا التي تسبب البلاك وأمراض اللثة.

لا تستخدم الفرشاة شديدة الصلابة لأن الشعيرات يمكن أن تؤذي اللثة ، ولا تستخدم الفرشاة شديدة النعومة.

استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن الشعيرات لا تزال فعالة وأن تراكم البكتيريا على فرشاة الأسنان ضئيل للغاية.

حدد موعدًا لزيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر .

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

لا تدخن، يساعد التدخين على تراكم الترسبات وتصلبها في الجير.