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أكثر من 130 إصابة جديدة بكورونا في القدس

25 آذار / مارس 2021 09:41

القدس المحتلة - الرأي

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني عن تسجيل 131 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الجبريني في بيان له، أن عدد الإصابات في المدينة شهد خلال يومين انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، بعدما تم تسجيل ٨٩ إصابة الثلاثاء، و(٤٢) إصابة أمس.

وأضاف أن عدد الإصابات النشطة انخفض إلى ١١٦٤ بعد تسجيل ٢١٤ حالة شفاء خلال يومين، مؤكدًا أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات لا زال مرتفعًا، ويبلغ ٨٩ حالة.

وبين أن التفاؤل الحذر يسود المدينة، رغم أن التحديات لا زالت كبيرة، وخصوصًا عودة المناسبات الاجتماعية.

وأعرب الجبريني عن أمله بأن تسهم حملة اللقاحات جنبًا إلى جنب مع حرص ووعي المواطنين والتزامهم بتقليص عدد الإصابات.

وذكر أن حملة التطعيمات لا زالت مستمرة في صناديق المرضى مع ملاحظة ضعف الإقبال في الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل إلى ١٤١ ألفًا، والجرعة الثانية ٩٨ ألفًا.

ودعا الطبيب المقدسي المواطنين للحرص دومًا على ارتداء الكمامات حتى للمتطعمين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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