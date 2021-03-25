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العثور على كهف فيه أقدم الرسوم الصخرية

25 آذار / مارس 2021 09:58

العثور على كهف فيه أقدم الرسوم الصخرية
العثور على كهف فيه أقدم الرسوم الصخرية

عثر علماء الآثار على أقدم نماذج الرسوم الصخرية في كهف، عمرها أكثر من 45 ألف سنة. وتعتبر هذه النقوش أقدم الرسوم الصخرية المكتشفة في العالم حتى الآن.


وتشير مجلة Science Advances، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذه الرسوم الصخرية في كهف بجزيرة سولاويزي الإندونيسية. ويظهر فيها خنزير  (Sus celebensis)، الذي يتميز بخصلة شعر قصيرة على ظهره ووجهه ما يتسم به ذكور هذا النوع، الذي كان السكان يصطادونه منذ القدم. وقد سبق أن اكتشف علماء الآثار رسوما شبيهة في أماكن أخرى من الجزيرة.


اللوحة التي عثر عليها العلماء في كهف بإندونيسيا

وأبعاد هذه اللوحة الصخرية 136х 54 سنتمترا، واستخدم الرسام في إبداعها مغرة حمراء داكنة. ويظهر الحيوان المرسوم وهو ينظر إلى شيء أو شخص ما أمامه. ومع أن هذا الجزء من اللوحة ليس كاملا، إلا أنه يمكن مشاهدة خنزيرين، يُحتمل أنهما يتقاتلان .

ويذكر، أن علماء الآثار اكتشفوا قبل فترة في جزيرة سولاويزي أقدم لوحة عن مشهد صيد عمرها أقل بقليل من 44 ألف عام. أما اللوحة الجديدة فعمرها 45500 عام. وهذا هو عمر طبقة ترسبات الكالسيت فوق اللوحة. أي ليس مستبعدا أن يكون عمر اللوحة أكبر من ذلك.

ويشير اكتشاف هذه الرسوم الصخرية القديمة في الجزيرة، إلى أنها كانت مسكونة منذ القدم. بيد أن الخبراء، يعتقدون أن هذه الجزيرة كانت سكنا مؤقتا للمهاجرين من أوراسيا وهم في الطريق إلى أستراليا، التي يعتقد العلماء أن الإنسان العاقل وصلها على الأقل قبل 65 ألف عام .

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