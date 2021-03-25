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عراك فيلين أثناء العرض في سيرك روسي

25 آذار / مارس 2021 10:08

عراك فيلين أثناء العرض في سيرك روسي
عراك فيلين أثناء العرض في سيرك روسي

وقع عراك الفيلة في العرض الصباحي بسيرك مدينة قازان الروسية حيث اعتدى فيل على أخر، ما أدى إلى سقوط أحدهما على الحلبة.
 

وبدأت المعتدي في دفع زميله إلى خارج الحلبة مباشرة نحو الصفوف الأمامية للجمهور، وأثار الحادث الفوضى بين الحضور ومغادرة الجميع لبهو السيرك.

يذكر أن الفيل (جيني) البالغ من العمر 48 عاما و(ماغدا) البالغ من العمر 46 عاما يروضهما منذ عام 1998 المدرب البيلاروسي، سيرغي غوليفيتش.

ويعتقد المروض أن سبب العراك يكمن في عزل الفيل لمدة طويلة عن الجمهور ومروضه بسبب وباء فيروس كورونا في روسيا، علما أن عروض سيرك قازان لم تبدأ إلا بحلول مارس الجاري.

مع ذلك فإن إدارة السيرك أعلنت أنها تستعد لعقد اجتماع بحضور المروضين والأطباء البيطريين وخبراء علم النفس الحيواني من أجل فهم دوافع السلوك العدواني للحيوانات والحيلولة دون تكرار ما حدث.

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