وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي متأثرًا بإصابته بكورونا

رام الله - الرأي:

توفي، ظهر الخميس، القيادي في حركة حماس الأسير المحرر عمر البرغوثي (67 عاما) من قرية كوبر شمال رام الله، متأثرًا بإصابته بفايروس كورونا.

وأصيب البرغوثي بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، ونقل على مستشفى "هوجو تشافيز"، بعد أن ساءت حالته الصحية.

واعتُقل البرغوثي أول مرة في عام 1978، وحكم عليه الاحتلال في حينه بالسجن المؤبد، ولاحقاً أُفرج عنه في عملية تبادل عام 1985، وأعاد اعتقاله عشرات المرات، غالبيتها اعتقالات إدارية (بلا تهمة)، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة ومجموعها 40 عاماً، وكان قد أفرج عن شقيقه نائل في صفقة تبادل وفاء الأحرار (صفقة شاليط) في العام 2011، وأعيد اعتقاله في العام 2014 مع عشرات من محرري الصفقة.

و"أبو عاصف" والد الشهيد صالح البرغوثي الذي أعدمه الاحتلال عام 2018، شمال رام الله، ووالد الأسير عاصم الذي حُكم بالسّجن المؤبد أربع مرات، بتهمة تنفيذ عمليتي إطلاق نار في شرق رام الله عام 2018.

وخلال العام 2018 اعتقل الاحتلال جميع أفراد عائلة البرغوثي في الفترة نفسها، من بينهم زوجته سهير البرغوثي، وتعرضت العائلة لتحقيق وظروف اعتقال قاسية في الزنازين، وهدم الاحتلال منزلي ابنيه الشهيد صالح والأسير عاصم في العام 2019.

واعتقل الاحتلال "أبو عاصف" آخر مرة في مارس/ آذار 2020، على الرغم من أن جائحة كورونا كانت في بدايتها، وكان يعاني من مشاكل في القلب ومشاكل صحية أخرى مزمنة، حيث أجرى خلال العامين الماضيين، عمليات جراحية عدة، وأُصيب بضعف في عضلة القلب، وكان بحاجة إلى رعاية صحية خاصة.